Угорський прем’єр та президент України грали у різних командах

Під час візиту угорського прем’єр-міністра Петера Мадяра до України 24 листопада відбулась низка заходів. Прем’єр з президентом України Володимиром Зеленським відвідали Берегівський ліцей імені Лайоша Кошута та зіграли з молоддю у волейбол.

«І так сталося, що я раптом опинився, граючи у волейбол з угорською молоддю та президентом України в Берегові, у ліцеї імені Лайоша Кошута», – написав Петер Мадяр у тредсі.

Володимир Зеленський розповів, що ця школа має понад столітню історію, там навчаються понад 500 учнів, зокрема і в інклюзивних класах.

«Навчання угорською мовою, але вивчають школярі українську, а також англійську мови. Так само в Будапешті є школа, де українські дітки навчаються рідною мовою. Така взаємна повага важлива для наших відносин, і вона має бути в основі всієї нашої співпраці. Попри війну ліцей розвивається, оновлюються класи і діти можуть повноцінно вчитися, розвиватися та займатися спортом. Дякую вчителям, які роблять це можливим. І звичайно, дякую командам за хорошу партію!», – написав президент України.

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Раніше ZAXID.NET розповідав про візит угорського прем’єра в Україну. Петер Мадяр наголосив, що Угорщина засуджує розпочату Росією війну та від початку повномасштабного вторгнення надає Україні гуманітарну допомогу. Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Петром Мадяром сфери, у яких країни «можуть посилювати одна одну». Йшлося, зокрема, про енергетику, двосторонню торгівлю та гуманітарну підтримку.