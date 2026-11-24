Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг та міністр оборони України Євгеній Хмара

43-річний Вес Стрітінг став першим міністром оборони Великої Британії, який відвідав прифронтовий Харків. Він поспілкувався з українськими військовими та оголосив про передачу Україні зенітних ракетних комплексів RapidRanger. Про це у вівторок, 24 листопада, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Британське міноборони зазначило, що візит Веса Стрітінга до Харкова підтверджує «непохитну відданість Великої Британії підтримці українського народу». У Харкові британський міністр поспілкувався з військовими, які обороняють місто, а також оголосив про передачу українській армії неназваної кількості ЗРК RapidRanger.

Зазначається, що RapidRanger Велика Британія передає у відповідь на прямий запит президента Володимира Зеленського. Також повідомляється, що Сили оборони вже успішно застосовують ці ЗРК для протидії російським ударним дронам, зокрема реактивним.

«Під час візиту до Харкова мене глибоко вразило й надихнуло те, скільки людей залишили свою звичну роботу та життя, одягли військову форму й вирушили боротися за свободу. Тиждень за тижнем невинні українці стають жертвами найжорстокіших проявів російської воєнної машини. Ніхто не повинен сумніватися: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Якщо Путін здобуде перемогу в Україні, усі ми станемо слабшими й вразливішими», – наголосив Вес Стрітінг.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

RapidRanger – мобільний зенітний ракетний комплекс малої дальності, розроблений британською компанією Thales UK. ЗРК оснащений оптико-електронною системою спостереження з оглядом на 360°, а також може використовувати радар для виявлення та супроводу цілей. Комплекс застосовують для виявлення та знищення безпілотників, крилатих ракет, гелікоптерів та літаків на малих висотах. ЗРК здатний працювати автономно або в складі загальної системи протиповітряної оборони.

RapidRanger​​​​​​​ на озброєнні Третього армійського корпусу

Зазначимо, Вес Стрітінг обійняв посаду міністра оборони Великої Британії у липні 2026 року. До цього він очолював Міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, 21 листопада українське Міноборони повідомило про домовленість між Україною та Великою Британією щодо спільного виробництва ударних безпілотників middle strike та deep strike.