Оформити всі пільги, субсидії та виплати можна через Пенсійний фонд

Узимку багатьом пенсіонерам доводиться більше платити за комунальні послуги або купувати дрова чи інше паливо. Тим, хто отримує невисоку пенсію, буває складно покрити ці витрати. Які пільги та доплати передбачила держава на зимовий період і хто має на них право, читайте на ZAXID.NET.

Пільги та знижки

Класична субсидія на комунальні послуги

Якщо пенсіонерові призначали субсидію на неопалювальний період, то взимку – на опалювальний період – її продовжать автоматично. Втім, якщо людина раніше не отримувала субсидію на комуналку або ж під час попереднього періоду їй відмовили, потрібно подати нову заяву про призначення субсидію в Пенсійний фонд.

Також нову заяву на призначення субсидії потрібно написати:

тим, у кого змінився склад домогосподарства або соціальний статус його членів; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

тим, у кого виникли інші обставини, що впливають на право на отримання субсидії.

Важливо, що подати нову заяву бажано до кінця листопада – тоді субсидію нарахують з початку опалювального сезону. Якщо звернутися пізніше (після 30 листопада), виплати призначать із місяця подання документів.

Подати заяву на субсидію та необхідні документи до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

поштою;

онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду;

через уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Субсидія на дрова

Пенсіонери, які живуть в будинках з виключно пічним опаленням і чий дохід не покриває витрат на придбання твердого палива, можуть розраховувати на субсидію для придбання дров.

Пріоритет надається:

внутрішньо переміщеним особам;

жителям прифронтових і звільнених територій;

багатодітним сім’ям;

одиноким пенсіонерам;

людям з інвалідністю.

Сума виплати на придбання дров розраховується з нормативу 2 тонни на домогосподарство. При граничній ціні 4 602,57 грн/т максимальна виплата становить до 9 205,14 грн.

Подати заяву на субсидію на дрова можна через ті ж канали, що й заяву на звичайну субсидію.

Знижка на комуналку в селі

Окремі пенсіонери, які проживають в сільській місцевості, можуть отримати 100% знижки на оплату всіх комунальних послуг. Це стосується людей, які щонайменше три роки працювали і вийшли на пенсію з посади:

педагогічного працівника;

медичного та фармацевтичного працівника;

спеціаліста із захисту рослин;

працівника музеїв, бібліотек;

працівника державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Для призначення виплати пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільги, потрібно надати заяву і документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Виплати та доплати

Вікові доплати до пенсії

Пенсіонери, які досягли віку 70, 75 і 80 років, мають право на щомісячну вікову доплату, якщо пенсія не перевищує 10,38 тис. грн.

Нарахування надбавки відбувається автоматично з дня досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць. Якщо ж пенсіонер народився 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів – в розрахунку за дні після настання відповідного віку.

Люди, яким у листопаді виповниться 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на такі доплати:

від 70 років до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

від 80 років і старше – до 570 грн.

Є нюанси в нарахуванні вікових доплат. У людини, якій виповнилося 75 років, надбавка до пенсії становитиме 156 грн, а не 456, адже у неї вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років. Тобто при досягненні відповідного віку відбувається донарахування до наступного розміру надбавки.

Виплати пенсіонерам-переселенцям

Внутрішньо переміщеним особам держава виплачує допомогу на проживання в розмірі 2 тис. грн. Цю виплату призначають на шість місяців, проте пенсіонери зі статусом ВПО можуть розраховувати на автоматичне продовження допомоги.

Автоматичне продовження доступне пенсіонерам, якщо їхній особистий щомісячний дохід не перевищує 10,38 тис. грн. Важливо, що йдеться суто про особистий дохід – доходи чоловіка або дружини не впливають на рішення про нарахування допомоги.

(За матеріалами Пенсійного фонду України)