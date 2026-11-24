Алєксєй Ферапонтов

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі призначив підсанкційного представника Ростехнагляду Алєксєя Ферапонтова своїм заступником і головою Департаменту ядерної енергетики організації. Україна вимагає невідкладно скасувати це кадрове рішення. Про це 24 листопада повідомили Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України.

Українські відомства нагадали, що Ферапонтов причетний до легалізації незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського контролю. З лютого 2023 року російський посадовець перебуває під санкціями України.

«Унаслідок російської окупації найбільша атомна електростанція Європи перетворена на джерело постійної загрози ядерної та радіаційної безпеки. Призначення на одну з найвищих керівних посад у МАГАТЕ представника державного органу, безпосередньо причетного до підриву принципів ядерної безпеки, є фундаментальним протиріччям самому мандату агентства», – ідеться в повідомленні.

У МЗС та Міненерго зауважили, що українська сторона неодноразово наголошувала керівництву МАГАТЕ на категоричній неприйнятності такого призначення. Відомства висловили протест і вимагають невідкладно скасувати кадрове рішення. Також вони закликали держави-члени МАГАТЕ, передусім членів Ради керуючих, «надати принципову публічну оцінку цьому призначенню та задіяти передбачені Статутом Агентства механізми для перегляду цього рішення».

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«Рішення Генерального директора є проявом інституційної слабкості в час, який потребує лідерства, незалежності та відповідальності. Воно підриває авторитет МАГАТЕ, довіру до його неупередженості та створює небезпечний прецедент для всієї міжнародної системи ядерної безпеки», – додали у відомствах.

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Нагадаємо, у листопаді 2025 року Рафаель Гроссі заявляв, що Запорізька АЕС потребуватиме «особливого статусу» та угоди про співпрацю між Росією та Україною в разі укладення мирної угоди. ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.