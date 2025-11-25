Запорізька атомна електростанція

Запорізька АЕС потребуватиме «особливого статусу» та угоди про співпрацю між Росією та Україною в разі укладення мирної угоди. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає агентство Reuters 25 листопада.

«Жоден оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли по той бік річки розташована інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього», – заявив Гроссі.

Згідно з копією, яку отримало агентство Reuters, у проєкті 28-пунктного мирного плану США для України, пропонується відновити роботу електростанції під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розподілити порівну між Росією та Україною.

«Розподіляти чи не розподіляти – я не хочу заглиблюватися в це питання, бо воно політичне... Це питання, яке Україна і Росія вирішуватимуть у певний момент», – сказав Гроссі.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. Відтоді шість реакторів станції живлять за допомогою зовнішніх ліній електропередач та аварійних систем для запобігання відключенню електропостачання станції.

Раніше, 1 листопада, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що до планування ударів по підстанціях, критично важливих для електроживлення АЕС, могли бути залучені представники російської держкорпорації «Росатом».