Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру за боротьбу проти венесуельської диктатури

На тлі заяв лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо про намір подарувати президенту США Дональду Трампу її Нобелівську премію миру Нобелівський комітет наголосив, що її не можна передавати чи розділяти. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на заяву комітету.

Комітет пояснив, що Нобелівська премія залишається за її лауреатом назавжди, і змінити цього не можна.

«Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, розділити чи передати іншим особам. Рішення є остаточним і залишається чинним назавжди», – повідомили у Нобелівському комітеті.

Нагадаємо, Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру у жовтні 2025 року. Тоді комітет присудив їй премію за «свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Після цього американська адміністрація розкритикувала рішення Нобелівського комітету, звинувативши його у політизації. До того президент США Дональд Трамп заявляв, що якщо він не отримає Нобелівську премію миру, це буде «великою образою» для США.

Після його слів Марія Коріна Мачадо заявила, що присвячує перемогу Трампу. В січні 2026 року, після успішної операції США у Венесуелі та захопленні диктатора Ніколаса Мадуро, оголосила, що хотіла б подарувати Дональду Трампу свою Нобелівську премію.