Підозрюваних затримали за пособництво державі-агресору

Правоохоронці викрили працівників української проєктної компанії, які, за даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення продовжували виконувати технічні роботи для підприємств паливно-енергетичного комплексу Росії. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив Офіс Генерального прокурора.

Йдеться про керівника одного з відділів компанії та двох інженерів. За версією слідства, вони співпрацювали з афілійованою російською інжиніринговою структурою та виконували проєктно-технічні роботи для підприємств нафтогазової галузі РФ.

Зокрема, підозрювані розробляли документацію для реконструкції та модернізації об’єктів російської нафтогазової інфраструктури. Серед замовників були структури, пов’язані з підприємствами групи «Газпром» та іншими великими виробниками енергоресурсів у Росії. Слідство встановило, що українські фахівці готували технічну та проєктну документацію для відновлення технологічних систем і виробничих агрегатів на російських нафтопереробних заводах, зокрема на об’єктах, які зазнали пошкоджень.

Для створення креслень, технічних схем і регламентів робіт вони використовували спеціалізоване інженерне програмне забезпечення. Зв’язок із представниками країни-агресора підтримували через закриті чати в месенджерах та електронну пошту.

Правоохоронці задокументували контакти підозрюваних із російськими замовниками та виконані ними проєктні роботи. А 25 лютого їх затримали. Наразі фігурантам справи повідомили про підозру за пособництво державі-агресору. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 січня поліцейські та детективи Бюро економічної безпеки викрили на Київщині підприємство, яке регулярно експортувало в Росію комплектуючі для електроприладів.