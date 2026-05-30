У ніч на суботу, 30 травня, російські війська атакували Україну сімома ракетами різних типів та близько 300 безпілотниками. Більшість повітряних цілей знищили сили ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Починаючи з 18:00 29 травня, Росія випустила по території України:

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 284 повітряні цілі, зокрема п’ять ракет Х-101 та 279 безпілотників різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Робота ППО 30 травня (Інфографіка Повітряних сил ЗСУ)

Зафіксовано влучання ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на десяти. Крім того, одна балістична та одна крилата ракети, за попередніми даними, не досягли цілей – інформація уточнюється.

Повітряні сили повідомили, що атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Наслідки російської атаки на Україну

Уночі суботи росіяни прямим влучанням кількох десятків «шахедів» знищили будівлю вокзалу Шостка та пошкодили інфраструктуру станції, повідомила «Укрзалізниця».

«Жертв серед працівників та пасажирів немає, люди перебували в укриттях. Ранкові рейси в регіоні – за графіком, можливі оперативні коригування у наступних приміських маршрутах», – ідеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, 59-річний чоловік загинув через вибух російського дрона у Краснопільській громаді на Сумщині. Також постраждала 48-річна жінка.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранений 52-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

У Хотінській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік.

У Ворожбянській громаді внаслідок удару керованою авіаційною бомбою травмовано одну людину. Пошкоджено приватний будинок.

Росіяни пошкодили підприємства, а також сусідні житлові будинки у Запоріжжі. Через атаку загинув чоловік, є поранені, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.