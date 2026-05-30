Європейський гранд викупив форварда «Карпат», який відмовив «Динамо»
Два роки тому Бабукарр Фаал переїхав до Львова за 50 тисяч євро
Форвард «Карпат» Бабукарр Фаал став гравцем «Вікторії Пльзень», повідомляє офіційний сайт чеського клубу.
23-річний нападник підписав з новою командою угоду на 4 сезони – до 2030-го. Чеська команда активувала клаусулу гамбійця, яка була прописана в його контракті – за інформацією джерел, «леви» отримали за продаж Фаала 4 мільйони євро.
Раніше повідомлялось, що київське «Динамо» прагнуло підписати нападника і «Карпати» навіть погодилися на цю пропозицію. Натомість сам гравець відмовився від переходу до столичного гранду.
Нагадаємо, Бабукарр переїхав в Україну у лютому 2025 року з хорватського «Орієнта» за 50 тисяч євро і став гравцем «Руху». Через рік він за 500 тисяч перейшов у «Карпати». У сезоні 2025/26 гамбієць провів за «зелено-білих» 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.
До слова, «Вікторія» Пльзень у чемпіонаті Чехії фінішувала третьою і представлятиме країну в Лізі Європи.
Напереодні «Карпати» оформили ще один гучний продаж в Чехію – голкіпер «левів» Назар Домчак перебрався до празької «Славії» за 5 млн євро.