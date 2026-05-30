Бабукарр Фаал з футболкою нового клубу

Форвард «Карпат» Бабукарр Фаал став гравцем «Вікторії Пльзень», повідомляє офіційний сайт чеського клубу.

23-річний нападник підписав з новою командою угоду на 4 сезони – до 2030-го. Чеська команда активувала клаусулу гамбійця, яка була прописана в його контракті – за інформацією джерел, «леви» отримали за продаж Фаала 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що київське «Динамо» прагнуло підписати нападника і «Карпати» навіть погодилися на цю пропозицію. Натомість сам гравець відмовився від переходу до столичного гранду.

Нагадаємо, Бабукарр переїхав в Україну у лютому 2025 року з хорватського «Орієнта» за 50 тисяч євро і став гравцем «Руху». Через рік він за 500 тисяч перейшов у «Карпати». У сезоні 2025/26 гамбієць провів за «зелено-білих» 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

До слова, «Вікторія» Пльзень у чемпіонаті Чехії фінішувала третьою і представлятиме країну в Лізі Європи.

Напереодні «Карпати» оформили ще один гучний продаж в Чехію – голкіпер «левів» Назар Домчак перебрався до празької «Славії» за 5 млн євро.