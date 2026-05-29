Аналітики підтвердили звільнення територій поблизу Новоселівки

Сили оборони демонструють успіхів у просуванні на Олександрівському напрямку, про що свідчать опубліковані Генштабом ЗСУ карти ситуації на фронті станом на 28 травня. Інформацію про просування українських військових на цьому напрямку підтвердив аналітичний центр DeepState, повідомивши, що росіяни втратили контроль над понад 40 км² територій на Дніпропетровщині.

У своєму зведенні Генштаб опублікував мапу ситуації на Олександрівському напрямку. Порівняно з мапою, показаною у зведенні за 26 травня, видно, що біля населеного пункту Новоселівка стало менше окупованих територій.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ситуація на Олександрівському напрямку станом на 26 травня Ситуація на Олександрівському напрямку станом на 28 травня

Deep State підтвердив інформацію Генштабу про просування Сил оборони на Олександрівському напрямку. На інтерактивній мапі від DeepState видно звільнені території навколо Новоселівки, Соснівки та Вороного. Крім того, зеленим позначені 7,4 км² біля села Іванівка на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Сили оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Вороного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю. Таким чином ворог втратив щонайменше 46 км² території», – повідомили у DeepState.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Зазначимо, Олександрівський напрямок охоплює три області – Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, саме на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 460 км².

Нагадаємо, 18 травня пресслужба воєнної розвідки повідомила про звільнення села Степногірськ на Запорізькому напрямку. У результаті боїв у складних міських умовах російських окупантів вибили з укріплених позицій, а ключові локації у Степногірську перейшли під контроль ЗСУ. До того, 15 травня, Сили оборони звільнили село Одрадне на Харківщині.