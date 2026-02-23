Штурмові дії ЗСУ на півдні тривають з кінця січня

З кінця січня українські штурмовики звільнили 400 км² території та вісьмома селами на Олександрівському напрямку. Про це прозвітував у понеділок, 23 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач повідомив, що наразі працює на напрямках виконання бойових завдань на півдні. Сирський відвідав частини, які здійснюють наступальні дії та тримають оборону у Південній операційній зоні.

За словами Олександра Сирського, ситуація на цій ділянці залишається складною. Головнокомандувач розповів, що росіяни продовжують чинити тиск, застосовують малі штурмові групи, артилерію, дрони та подекуди бронетехніку.

«Але наші воїни не лише тримають оборону, а й успішно діють в наступальній операції. З кінця січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 км² території та вісьмома населеними пунктами», – повідомив Сирський.

Зазначимо, Олександрівський напрямок охоплює стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Головнокомандувач відзначив роботу буковинської 82-ї та житомирської 95-ї десантно-штурмових бригад.

Нагадаємо, 16 лютого ISW повідомив, що ЗСУ з 11 лютого деокупували 201 км² території, скориставшись відключенням супутникового інтернету Starlink для російських військ. Йдеться про території приблизно за 80 км на схід від Запоріжжя – у районі, де російські війська значно просунулися з літа 2025 року. Зазначається, що це найбільший обсяг звільнених українською стороною площ за такий короткий період з часів контрнаступу в червні 2023 року.

20 лютого інформацію про контрнаступ підтвердив Володимир Зеленський. Тоді він повідомив, що ЗСУ звільнили вже 300 км² на півдні. 22 лютого Десантно-штурмові війська повідомили, що в межах операції вже звільнили вісім сіл.