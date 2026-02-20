Раніше Інститут вивчення війни повідомив про звільнення сотень кілометрів територій на схід від Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив контрнаступальні дії Сил оборони на півдні. Про це він розповів в інтервʼю AFP, опублікованому 20 лютого.

За словами президента, українські військові мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

«Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі сили оборони, – бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів», – сказав Володимир Зеленський.

Він розповів, що під час переговорів і США, і Росія здійснюють тиск на Україну щодо територіальних питань.

«І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, забирайтеся з Донбасу», – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що вимога поступитися територією Росії пролунала на тлі того, як Сили оборони почали контратаки вздовж південної лінії фронту. Президент наголосив, що Україна не програє війну з Росією, але «питання в тому, чи переможемо ми».

Нагадаємо, 16 лютого AFP, проаналізувавши дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомило, що ЗСУ з 11 лютого деокупували 201 км² території, скориставшись відключенням супутникового інтернету Starlink для російських військ. Це найбільший обсяг звільнених українською стороною площ за такий короткий період з часів контрнаступу в червні 2023 року. Йдеться про території приблизно за 80 км на схід від Запоріжжя – у районі, де російські війська значно просунулися з літа 2025 року.

В інтервʼю AFP Зеленський заявив, що Україна користується ситуацією, але визнав AFP, що українські війська також зазнали проблем через перебої. Раніше про перебої у звʼязку на деяких ділянках повідомляв радник міністра оборони Сергій Безкрестнов.