Акторка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Сара Мішель Геллар оголосила, що перезапуск культового серіалу 90-х скасували. Про це повідомляє The Guardian.

За словами акторки, стримінгова платформа Hulu, що належить Disney, вирішила не знімати заплановане продовження.

«Мені дуже сумно цим ділитися, але я хотіла, щоб ви всі почули це від мене. На жаль, Hulu вирішив не продовжувати роботу над “Баффі: Новий Саннідейл”», – сказала акторка у відео, опублікованому в інстаграмі.

Торік платформа Hulu анонсувала перезапуск відомого американського молодіжного серіалу «Баффі – винищувачка вампірів». У продовженні мали зіграти Баффі Сара Мішель Геллар та молода акторка Раян Кіра Армстронг. Працювати над серіалом мала Хлої Чжао.

«Баффі – переможниця вампірів» – американський телесеріал, що вийшов на екрани у 1997 році. За сюжетом, молода дівчина Баффі Саммерс, роль якої виконує Сара Мішель Геллар, має надлюдські сили, завдяки яким бореться з вампірами. Останній сезон серіалу показали у 2003 році.