Оригінальний серіал вийшов у 1997 році

Платформа Hulu вже почала розробку перезапуску відомого американського молодіжного серіалу «Баффі – винищувачка вампірів». Раніше стало відомо, що в проєкті зіграють виконувачка ролі Баффі Сара Мішель Геллар та молода акторка Раян Кіра Армстронг. Однак розробники розкрили імена й інших акторів.

За інформацією Variety, до акторського складу пілотної серії приєдналися Фелі Ракотохавана, Ава Джин, Сара Бок, Джек Катмор-Скотт та Даніель ді Томассо.

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Сценарій епізоду пишуть сестри Нора та Ліла Цукерман, а режисером картини стане володарка премії «Оскар» Хлоя Чжао. Виробництвом займається 20th Television і Searchlight Television. Деталі сюжету стрічки поки що не відомі, як і дата премʼєри.

«Баффі – переможниця вампірів» – американський молодіжний телесеріал, що вийшов на екрани у 1997 році. За сюжетом, молода дівчина Баффі Саммерс, роль якої виконує Сара Мішель Геллар, має надлюдські сили, завдяки яким бореться з вампірами. Останній сезон серіалу показали у 2003 році.