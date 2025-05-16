Раян Кіра Армстронг (ліворуч) та Сара Мішель Геллар (праворуч)

Творці перезапуску серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» повідомили імʼя акторки, яка зіграє головну роль. Нею стала 15-річна акторка Раян Кіра Армстронг, пише Deadline.

Відомо, що виконавиця ролі Баффі в оригінальному проєкті Сара Мішель Геллар також зіграє в серіалі свою роль. Крім цього, на своїй сторінці в Instagram вона сказала, що Раян Кіра Армстронг – єдина акторка, яку вона хотіла бачити поруч із собою на зйомках.

«Із того моменту, як я побачила прослуховування Раян, я зрозуміла, що є тільки одна дівчина, яку я хочу бачити поруч зі мною. Мати такий емоційний інтелект і талант у такому юному віці – це справді дар. Бонус у тому, що її посмішка освітлює навіть найтемнішу кімнату», – сказала Сара Мішель Геллар.

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Сценаристи Нора Цукерман і Ліла Цукерман зазначили, що Армстронг дуже вразила їх.

«Ми такі раді, що знайшли вбивцю цього покоління в Раян Кірі Армстронг, вона просто вбила нас наповал – у нас немає жодних сумнівів, що вона обрана», – сказали сценаристи.

Що відомо про Раян Кіру Армстронг

У 2022 році акторка зіграла роль Чарлі Макгі у фільмі «Та, що запалює поглядом». Також вона зіграла Брук у фільмі «Відлуння минулого» (2023). На телебаченні Армстронг зіграла Альму Гарднер в «Американській історії жахів: Подвійний сеанс».

«Баффі – переможниця вампірів» – американський молодіжний телесеріал, що вийшов на екрани у 1997 році. За сюжетом, молода дівчина Баффі Саммерс, роль якої виконує Сара Мішель Геллар, має надлюдські сили, завдяки яким бореться з вампірами. Останній сезон серіалу показали у 2003 році.