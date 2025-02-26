Правоохоронці виключають насильницьку смерть

26 лютого 2025 року у віці 39 років пішла з життя американська акторка Мішель Трахтенберг. Причина смерті наразі не розголошується, однак відомо, що останнім часом вона мала проблеми зі здоров’ям та нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки. Припускають, що це могло бути пов'язано з ускладненнями після операції.Однак офіційного підтвердження цього немає – тривають медичні дослідження. Правоохоронці зазначили, що акторка померла природною смертю, оскільки слідів насильства не виявлено. Про це повідомляє ABC News. Зазначається, що акторку знайшли мертвою у середу вранці у квартирі в Нью-Йорку.

Мішель Трахтенберг народилася 11 жовтня 1985 року в Нью-Йорку в родині банківської менеджерки та фахівця у галузі оптичного волокна. Її мати родом з Одеси, а батько – з Німеччини.

Мішель почала зніматись у рекламі у віці трьох років. Славу їй принесла роль у серіалі «Баффі – переможниця вампірів», який вийшов у 2000 році.

Вибрана фільмографія Мішель Трахтенберг