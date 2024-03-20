У Монреалі (Канада) стартував чемпіонат світу з фігурного катання. Україна представлена в усіх видах програми. В очікуванні трансляцій ми згадуємо фільми та серіали про те, що завжди перебуває на межі спорту та мистецтва. До речі, чомусь саме фігурне катання стає темою недолугих комедій та мелодрам. Проте ми постарались знайти щось справді цікаве.

Виконана обіцянка: Історія Оксани Баюл

A Promise Kept: The Oksana Baiul Story, 1994

Біографічна драма Чарльза Джарротта не є шедевром. Проте цікава тим, що розповідає про українську фігуристку Оксану Баюл, яка стала 1994 року зіркою спорту, здобувши першу українську золоту медаль на Олімпійських іграх у Ліллехаммері

У фільмі зіграли Мігель Феррер, Соня Ланзенер, Сюзанна Томпсон, Ліза Винниченко, Моніка Кіна, Оксана Баюл, Стівен Блейк, Сюзанна Семанік. Наприкінці картини з’являється і сама Оксана, історія якої є такою собі історією Попелюшки, що не могло не привабити авторів сентиментальної історії про важке дитинство та спортивні успіхи майбутньої чемпіонки. Згодом Баюл назвала фільм «неправдивою історією».

Принцеса льоду

Ice Princess, 2005



Типовий приклад традиційних фільмів про фігурне катання, але дуже милий. Кейсі відома успіхами у навчанні. Її мама хоче, щоб Кейсі вступила до Гарварду. Кейсі пише наукову роботу з фізики про фігурне катання і вирішує спробувати кататись сама. Це затягує, ясна річ. Коли Кейсі отримує унікальний шанс тренуватись під керівництвом легендарного тренера, перед нею постає важливий вибір. Чи зможе вона приділити час своїй улюбленій роботі, продовжувати бути найкращою ученицею в класі і одночасно переживати своє перше романтичне почуття?

Головні ролі зіграли Мішель Трахтенберг, Джоан К’юсак, Амі Стюарт, Кім Кетрол.

Обличчя України: Кастинг на роль Оксани Баюл

The Face of Ukraine: Casting Oksana Baiul, 2015, на головному фото

Документальна короткометражка є фільм-спостереження за дівчатками, які пробуються на роль першої Олімпійської чемпіонки в історії України Оксани Баюл, чия емоційна реакція на тріумф на Олімпійських іграх одного разу змогла згуртувати Україну. Австралійська режисерка Кітті Грін розповідає про те, як одягнені в сукні з рожевими блискітками маленькі дівчатка з усіх куточків розділеної війною України проходять проби на роль Оксани Баюл. Фільм отримав приз журі фестивалю за найкращий короткометражний неігровий фільм. Нагадаємо, Баюл народилася у Дніпропетровську, тренувалася в Одесі, а зараз живе у США.

Я, Тоня



I, Tonya. 2017

Один з найкращих фільмів на тему фігурного катання. У головній ролі – Марго Роббі. У центрі фільму – реальна історія фігуристки Тоні Гардінг. Вона увійшла в історію спорту не так своїми спортивними досягненнями, як одним із найбільших скандалів в історії фігурного катання.

Чоловік Тоні Джеф Гіллоулі найняв зловмисника, аби той поламав ноги головній конкурентці дружини Ненсі Карріган. Це трапилось напередодні Олімпіади, на яку Гардінг таки вирішили допустити. Вона посіла місце, дуже далеке від п’єдесталу. Карріган стала другою, а от золото завоювала українка Оксана Баюл.

Щоб краще зрозуміти свою героїню, Роббі зустрічалася із самою Гардінг. Також акторку тренували професійні фігуристи. Роббі з'явиться на екрані у 110 різних костюмах, частина з яких повністю відтворюють костюми Тоні Гардінг. Елісон Дженні, яка зіграла матір Тоні, отримала за цю роль «Золотий глобус» та «Оскар». Найбільші принади фільму: гротескні акторські роботи, цікава кіномова та блискучий монтаж.

Режисер Крейг Гіллеспі не робить традиційний байопік. Він знімає скоріше чорну комедію про американську мрію. Персонажі самі розповідають свої історії, сперечаються та живуть на екрані повноцінним життям.

Дуже цікаве кіно навіть для тих, хто не є фанатом фігурного катання. А для шанувальників цього виду спорту картина є просто обов’язковою для перегляду.

Обертання



Spinning Out, 2020

Американський серіал про подолання своїх страхів. Фігуристка-одиночниця після травми отримує психологічний страх падіння. Тренер дівчини розуміє, що про продовження кар’єри можна забути. Досвідчений наставник вважає, що кататися з підтримкою буде легше, тому ставить підопічну в пару з талановитим, але розпещеним спортсменом. Тепер партнерам доведеться спільно долати труднощі задля досягнення спільної мети. Головні ролі зіграли Кая Скоделаріо, Дженьюарі Джонс, Віллоу Шилдс.