«Мелодію» Мирослава Скорика, під яку виступає Іван Шмуратко також написана для фльму

Сезон фігурного катання у розпалі. Уже завершилися етапи Гран-прі та чемпіонат Європи, триває чемпіонат Чотирьох континентів, а попереду – головні змагання, чемпіонат світу. І серед програм, які демонструють фігуристи – чимало поставлено на музику з фільмів чи серіалів.



Музика у фігурному катанні насамперед є одним із трьох компонентів, що входять у другу оцінку, яку колись називали оцінкою за артистизм, нарівні з «композицією» та «володінням ковзаном». Тут важливо те, як фігуристи інтерпретують музику та наскільки «музичною» є їх постановка.

До сезону 2022/2023 «інтерпретація музики» була навіть окремим компонентом, зараз вона входить в оцінку «презентація», де бали виставляються за кількома критеріями: як спортсмени потрапляють у ритм, як передають настрій композиції тощо. Фігурист також може отримати бонус за виконання певного елемента в музичний акцент. Так що вибір музики сильно впливає на успіх чи провал програми.

Серед безлічі різножанрової музики можна виділити окремим розділом саундтреки. В тому немає нічого дивного, адже, крім того, що музику до фільмів пишуть відомі композитори, вона уже сама по собі підказує образ, постановку (як, наприклад, під музику з «Брудних танців» польські танцюристи Наталья Калішек та Максим Сподирєв практично повторили хореографію популярної стрічки) та дає ідею для костюмів.

Існують справжні «блокбастери» серед музичного супроводу. Якщо говорити про фільми, то, наприклад, в олімпійський сезон-2017/2018 було поставлено дев'ятнадцять програм під саундтрек з фільму «Мулен Руж», вісімнадцять – під музику з мюзиклу «Привид Опери» Ендрю Ллойда Веббера.

Усі вболівальники добре пам’ятають блискучий танець канадських танцюристів Тесси Вертю та Скотта Моєра під «Мулен Руж», який приніс їм олімпійське золото.

Цей саундтрек не втрачає популярності від сезону до сезону, використовується в усіх видах змагань та за популярністю, мабуть, може витіснити навіть «Кармен» (зрештою, вона також є фільмом, і навіть не одним).

Відому мелодію з мюзиклу «Привид Опери» на льоду інтерпретували багато іменитих фігуристів: Патрік Чан, Меріл Девіс/Чарлі Вайт, Юдзуру Ханю та інші.

Ще одним популярним саундтреком є «Список Шиндлера», попри драматичність сюжету та, відповідно, складність його інтерпретації.

Однією із найкращих програм під цю музику є танець чемпіонів Європи Шарлін Ґіньяр та Марко Фабрі у сезоні 2015/16. Вони взагалі полюбляють саундтреки, і не завжди такі відомі як «Список Шиндлера»: одним із найгарніших їх танців був танець під «Спокуту» Джо Райта. Цього року їх програма є цілим кінофестивалем та містить музику з чотирьох фільмів: «Емілі», «Багряні крила», «Всесвіт Стівена Гокінга» та «Помста от кутюр».

Якщо говорити про сезон, що триває, то тут можна виділити відразу декілька найцікавіших програм. Зрештою, програма українського одиночника Івана Шмуратка під «Мелодію» Мирослава Скорика, хоч і не принесла нашому спортсмену високих місць, емоційно розповідає світові про війну в Україні. А сама композиція уже так давно і успішно живе власним життям, що не всі пригадують: вона написана для фільму «Високий перевал» Володимира Денисенка.

Отже, які ж «фільми на льоду» можна виділити у сезоні 2023/24 року? Розповідаємо (хоч і не про всіх).

Ольга Мікутіна, українка, яка виступає за Австрію (саме її команда була ініціаторкою акції на підтримку України на чемпіонаті світу 2022 року) виступила під музику з El Mariachi Роберта Родрігеса;

програма на музику з фільму «Рокі» британського дуету Лайла Фір/Льюїс Ґібсон, які використали й образи, й навіть боксерські рухи, була певним ризиком і він виправдав себе;

канадський дует Лоранс Фурньє-Бодрі/Ніколай Соренсен у відповідь на задану тему (музика 80-х) зробили танець за фільмом «Топ Ган» 1986 року, де Соренсен багато у чому перевершує Тома Круза;

інший канадський дует Пайпер Ґіллес/Поль Пуарьє створив довільний танець на неймовірну музику Рюіті Сакамото з римейку фільму «Грозовий перевал», виступивши у незвичних для себе романтичних образах. Загалом дует уже мав чудові програми, які надовго запам’ятались, на музику з фільмів «Вінсент» та «Евіта»;

ось уже другий сезон поспіль італійська спортивна пара Сара Конті/Нікколо Мачі виступають під чудову музику Енніо Маріконе з фільму «Новий кінотеатр Парадізо», яка привела їх до титулу чемпіонів континентальної першості;

їх краяни та конкуренти Ребекка Ґілярді/Філіппо Амброзіні показали яскраву програму на музику з фільму «Дракула Брема Стокера»;

вампірську тему підхопила й одна з сенсацій минулого сезону, канадська спортивна пара Дана Стеллато-Дудек/Максим Дюшам та показала чудову композицію «Інтерв’ю з вампіром»;

цей сезон загалом багатий на програми з того світу, адже одним із найцікавіших та найвидовищніших танців став той, що запропонували Марі-Жан Лорьо/Ромен Ле Ґак (Канада), створивши цілу виставу за мотивами мультфільму Тіма Бертона «Труп нареченої»;

«Гладіатор» Гаса Ціммера є одним із найулюбленішим фільмом фігуристів. Минулого сезону чудову програму показав французький одиночник Кевін Аймо, цього року – спортивна пара Леа Перейра/Трент Мішо. До слова, минулого сезону вони виступали під «Піратів Карибського моря» того ж Ціммера;