Чаплін vs. Фелліні

Чемпіонат світу, який зараз триває в італійському Мілані, завершить цьогорічний олімпійський сезон фігурного катання. Хтось після Олімпійських ігор завершить спортивну кар’єру. Проте більшість після короткого відпочинку розпочне підготовку до нового сезону.

І однією із неостанніх справ у цій підготовці стане підбір музики. Музика у фігурному катанні – не менш важлива складова, ніж стрибки чи обертання. Завжди існувала мода на певні мелодії (недосяжним лідером тут є «Кармен», під яку не катався хіба лінивий), а останнім часом все частіше спортсмени використовують саундтреки з фільмів.

Нічого дивного, адже вбирати на себе кіношні образи зручно: готові герої, знайомі персонажі, популярна музика... Звичайно, нові модні картини як правило тут же знаходять свої льодові інтерпретації. Проте доволі несподівано виявилось, що лідером у фігуристів є культовий італієць Федеріко Фелліні.

Фільми Фелліні

Кадр з фільму «Дорога»

Для більшості фільмів Фелліні музику писав композитор Ніно Ротта. Попурі з фільмів Фелліні - ідеальний вибір і для того, аби виконувати компоненти, і для того, щоб творити на льоду яскраві образи. Крім того ім’я режисера завжди продемонструє не лише волю до перемоги, але і добрий смак та певний рівень освіти. Найкращими зразками є олімпійська програма 1994 року фінського танцювального дуету Сусанни Рахкамо і Петрі Кокко, а також довільний танець італійців Анни Каппелліні та Луки Ланотте в сезоні 2011-2012 («Дорога»).

Музику з «Ночей Кабірії» та «Амаркорду» Анна та Лука використовували у сезоні 2015/2016. Цього сезону під музику Ніно Ротти катається італійська спортивна пара Валентина Марке та Ондрей Готарек, а також японський одиночник Кейджі Танака.

«Список Шиндлера» Стівена Спілберга

Кадр з фільму «Список Шиндлера»

Здавалося б, неможливо адекватно втілити на льоду події, що відбуваються у концтаборі. Проте музика з культового фільму Стівена Спілберга «Список Шиндлера» (1993) не раз надихала фігуристів.

Українка Олена Савченко, яка виступає за Німеччину, разом зі своїм тодішнім партнером Робіном Шолкови торкнулася цієї теми в сезоні 2008-2009. З цією програмою вони виграли золото на чемпіонаті світу. До слова, цьогорічне олімпійське золото Олена уже з новим партнером Брюно Массо також завоювала під саундтрек до фільму. У довільній програмі пара використала музику Армана Амара до документальної Картини «Земля, побачена з неба» (2004).

На минулих Олімпійських іграх росіянка Юлія Ліпницька також показала програму на музику зі «Списку Шиндлера». У сезоні 2015/2016 італійські танцюристи Шарлін Гіньяр та Марко Фабрі показали чудове трактування цієї ж теми.

До слова тема Голокосту на льоду попри усю свою складність не обмежується лише «Списком Шиндлера». Не раз викликала вона і безліч суперечок.

У листопаді 2016 року обурення у цілому світі викликав номер з льодового шоу на російському телебаченні. Дружина Дмитра Пєскова, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка та її партнер, актор Андрій Бурковський виконали танець під назвою «Beautiful That Way» на музику з фільму «Життя прекрасне» Роберто Беніньї, який розповідає про Голокост в Італії. Брутально загримовані Навка та Бурковський були одягнені в смугасті роби з нашитими на них зірками Давида й зображували в'язнів концтаборів. Цей танець виглядав блюзнірством.

Цю ж музику у зовсім інший спосіб використали у сезоні 2017/2018 італійці Анна Капелліні та Лука Ланотте, показавши, що питання не в темі, а в її розумінні та тактовній інтерпретації.

«Мулен Руж» База Лурмана

Кадр з фільму «Мулен Руж»

Мюзикл «Мулен Руж» фігуристи просто обожнюють. А після неймовірного танцю олімпійських чемпіонів з Канади Тесси Вертю та Скотта Моєра (на головному фото) він стане, мабуть, ще популярнішим.

Кохання куртизанки та поета на тлі Монмартра надихнула Тессу та Скотта на надскладний та дуже емоційний виступ, який можна дивитись сотні разів і дивуватись їх геніальності та досконалості кожного руху.

Проте вони є хоч і найкращими, проте не першими з тих, хто використав музику з фільму База Лурмана 2001 року. Під цю музику каталась американська фігуристка Ешлі Вагнер, росіяни Тарасова/Морозов, українські танцюристи Шиван Гікен-Кеннеді та Дмитро Дунь та дуже багато інших фігуристів.

«Пірати Карибського моря» Гора Вербінскі

Кадр з фільму «Пірати Карибського моря»

Під музику з цього фільму виступить у Мілані український танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін.

«Музика дуже відома і сильна. Її варіацій в фігурному катанні показано дуже багато, але останнім часом цей трек давно не використовувався, так що ми вирішили піти на такий експеримент. Та й взагалі ми з Сашею ще в дитинстві мріяли покататися під цю музику», - розповів Нікітін.

Свого часу саме ця музика зробила зіркою іспанського фігуриста Хав’єра Фернандеса. Він використовував композиції Ганса Циммера двічі: у сезонах 2009/2010 та 2010/2011.

Фільми Чарлі Чапліна

Кадр з фільму «Золота лихоманка»

Тому ж Фернандесу належить слава одного із найкращих інтерпретаторів на льоду музики з нестаріючих фільмів Чарлі Чапліна. Музику з «Нових часів» він взяв для своєї олімпійської короткої програми. Під музику з фільмів Чапліна він катався у сезоні 2012/2013.

Прекрасна програма була на Олімпіаді у Ванкувері у російської пари Олена Бережна/Антон Сіхарулідзе. А потім ще багато років вони показували варіації на цю ж тему у численних шоу.

З музикою з фільмів Чапліна виступали оригінальні та яскраві французи Наталі Пешала та Фаб’єн Бурза (2010/2011).

Надовго запам’ятається і торішня програма італійців Анни Капелліні та Луки Ланоте. Недарма спортсмени не змогли розпрощатись із Чапліним та використовували музику з його фільмів у показовому танці олімпійського сезону.

Ці фільми не вичерпують активної співпраці кіно та фігурного катання. На льоду не раз і не два звучала музика з «Хрещеного батька», «Людини у залізній масці», «Шербургських парасольок», з фільмів про Джеймса Бонда тощо. Немає сумніву, що у сезоні 2018/2019 ми почуємо музику з фільмів на усіх великих та малих змаганнях.