У Мілані стартував чемпіонат світу з фігурного катання

Танцюристи Олександра Назарова та Максим Нікітін

У середу, 21 березня, розпочалися змагання фігуристів на чемпіонаті світу з фігурного катання, який проходить цього року у Мілані (Італія). Україна буде представлена лише у двох видах програми.

На жаль, вже традиційно Україна не буде представлена у парному катанні, адже країна просто не має спортивної пари, яка за віком та рівнем підготовки може брати участь у змаганнях такого рівня. Через важку травму, отриману на Олімпіаді у Пхьончхані, змушена була відмовитися від стартів на чемпіонаті світу Анна Хниченкова, тому й у жіночому одиночному катанні Україна представлена не буде.

У чоловічому одиночному катанні замість Ярослава Паніота, раніше заявленого як учасника чемпіонату, виступить Іван Павлов. Без змін у порівнянні з Олімпіадою залишилось представництво лише у спортивних танцях на льоду, де Україну представлятимуть Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх Україна була представлена у трьох видах. Жодному зі спортсменів не вдалося пробитися до довільної програми. Навіть найсильнішим представникам, танцюристам Назаровій та Нікітіну. На жаль, вони програли навіть тим дуетам, в яких завжди впевнено вигравали.

Специфіка нинішнього чемпіонати світу, як завжди після Олімпіади, полягає у тому, що у змаганнях не братимуть участь ряд провідних спортсменів, здебільшого, тих, хто посів призові місця на Олімпійських іграх. Про відмову від участі у ЧС-2018 уже оголосили олімпійські призери японець Юдзуру Ханью та іспанець Хав’єр Фернандес, танцюристи з Канади Тесса Віртю/Скотт Мойр та американці Майя та Алекс Шибутані, росіянка Євгенія Медвєдєва, китайські парники Веньцзинь Суй/Цун Хань.

Таким чином, у Мілані не стартуватиме жоден з торішніх чемпіонів світу, а з олімпійських чемпіонів взяти участь у ЧС зголосилися лише парники з Німеччини Олена Савченко та Брюно Массо. Тож для тих спортсменів, які виступатимуть на першості, стоїть задача за відсутності лідерів посісти якомога вищі місця та покращити рейтинг на наступний сезон.

Змагання проходитимуть у великому спортивному центрі «Медіоланум Форум», який вміщає 12,7 тис. глядачів та який отримав премію Ради Європи за архітектуру для спортивних арен. Уже розпочали змагання одиночниці. Завершиться чемпіонат 25 березня традиційними показовими виступами.