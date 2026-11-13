Кріштіану Роналду займається біохакінгом

Відомі футболісти – різнобічні особистості, чиї інтереси виходять далеко за межі спорту. Попри насичений графік матчів і тренувань, вони знаходять час для творчості, колекціонування та інших захоплень, часом зовсім несподіваних, пише Люкс.

Неймар – король покеру

Поки колеги після матчів відпочивають, Неймар відвідує покерні турніри. Бразильська зірка ставиться серйозно до свого хобі й регулярно бере участь у міжнародних змаганнях. Його виграші сягають шестизначних сум, як-от 150 000 доларів.

Одного разу фанати навіть помітили, як футболіст грав у покер онлайн під час матчу ПСЖ. Щоправда, Неймар тоді не виходив на поле через травму, тож мав час на інше заняття.

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Кріштіану Роналду – біохакінг та бізнес-імперія

Легендарний форвард теж не приховує любові до покеру, проте це не єдине і не основне його захоплення поза грою.

Португалець давно займається біохакінгом. Він використовує кріотерапію, камери відновлення, компресійну терапію, трекери сну та аналізує майже кожен показник свого організму.

Крім того, Роналду колекціонує розкішні авто та елітні годинники. Він розвиває мережу власних готелів, ресторанів і спортивних клубів – для футболіста бізнес давно став не лише способом заробітку, а й справжнім хобі.

Ліонель Мессі – геймер із секретним нікнеймом

Один із найкращих футболістів світу обожнює відеоігри. FIFA, Call of Duty, GTA та PES давно серед його фаворитів, і він відкрито про це говорить.

А от свої нікнейми Мессі тримає в таємниці, тож знайти його в мережі непросто. Аргентинець воліє залишатися анонімним.

Девід Бекхем – фермер і кухар із голлівудським вайбом

Після завершення кар’єри Девід Бекхем зайнявся речами, які неймовірно розслабляють. Колишній капітан збірної Англії захопився бджільництвом, облаштував власний город і навіть тримає курей.

А ще зірка футболу любить готувати, кататися на сноуборді, грати в гольф та фехтувати з Томом Крузом. Схоже, пенсія у Бекхема проходить ідеально.

Петр Чех – рок-зірка і воротар

Легендарний голкіпер давно довів, що його талант не обмежується футбольними воротами. Чех професійно грає на барабанах і регулярно ділиться своїми музичними творіннями з підписниками.

Ерлінг Голанд – той, хто полює за люксовими годинниками

Норвезький бомбардир збирає найдорожчі аксесуари. У його колекції – ексклюзивні моделі Rolex та Audemars Piguet, ціна яких може перевищувати вартість розкішної квартири.

Схоже, Голанд любить рахувати не лише голи, а й заздрісні погляди. Серед його годинників – Daytona Eye of the Tiger, який оцінюють у понад 272 тис. євро, Rolex Daytona Green Dial за 87 тис. євро, а також Royal Oak Jumbo, що коштує близько 320 тис. євро.

Кіліан Мбаппе – фанат коміксів і флейти

Мбаппе захоплюється супергероями з дитинства. Француз навіть випустив власний комікс замість традиційної автобіографії – книжку «Мене звати Кіліан». Вона мала успіх: книжку перевидали в кількох країнах Європи, де вона стала справжнім бестселером.

А під час одного з матчів футболіст здивував уболівальників, зобразивши гру на флейті. Це могло здатися просто жестом, однак з’ясувалося, що в дитинстві Кіліан справді навчався музиці.

Жюль Кунде – основний модник серед футболістів

Якщо хтось і здатен перетворити поїздку до аеропорту на модний вихід, то це Жюль Кунде. Захисник збірної Франції давно входить до рейтингів найкраще одягнених спортсменів і вже звик до статусу ікони моди.

Шанувальникам подобається, що футболіст сам складає образи й не боїться експериментувати з трендами. Його сміливий підхід до стилю надихає мільйони людей у всьому світі.

Отже, поки ми стежимо за зірками на футбольному полі, поза ним вони грають в улюблені відеоігри, вирощують овочі, колекціонують дорогі годинники та створюють комікси. І деякі з цих захоплень вражають не менше, ніж їхні спортивні досягнення.