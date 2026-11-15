Принц Гаррі відвідав Львів

Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах. Про це у неділю, 15 листопада, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень», – зазначив Максим Козицький.

Цьогоріч на Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Принц Гаррі поспілкувався з учасниками Всеукраїнських ігор Нескорених

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Максим Козицький зазначив, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми її зробили інклюзивною.

«Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів», – додав голова ЛОВА.