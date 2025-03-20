Сара Мішель Геллар зіграє у перезапуску епізодичну роль іншого персонажа

Акторка Сара Мішель Геллар підтвердила перезапуск популярного у 90-х серіалу «Баффі – переможниця вампірів», де вона зіграла головну роль. Про це повідомило видання People.

У лютому 2025 року зʼявилися чутки про початок роботи над перезапуском культового серіалу «Баффі – переможниця вампірів». Тепер виконавиця головної ролі оригінального шоу Сара Мішель Геллар підтвердила цю новину.

«Ми відкрили офіси, а це означає, що справи просуваються, можливо, швидше, ніж я очікувала. Але думаю, що це буде тривалий процес. Щоб зробити це так, як потрібно, усім нам потрібно набратися терпіння, тому що це не те, що просто так станеться», – розповіла акторка.

Зазначається, що сама Сара Мішель Геллар зіграє у перезапуску епізодичну роль іншого персонажа. Хто виконає роль Баффі наразі невідомо. Режисеркою та виконавчою продюсеркою нового серіалу стане володарка премії «Оскар» Хлої Чжао. Виробництвом серіалу займатимуться 20th Television і Searchlight Television, продюсерами стануть Гейл Берман, Фран і Каз Кузуї, Доллі Партон.

«Баффі – переможниця вампірів» – американський молодіжний телесеріал, що вийшов на екрани у 1997 році. За сюжетом, молода дівчина Баффі Саммерс, роль якої виконує Сара Мішель Геллар, має надлюдські сили, завдяки яким бореться з вампірами. Останній сезон серіалу показали у 2003 році.