У 2025 році розпочались зйомки перезапуску популярного у 90-х фентезі-серіалу «Баффі – винищувачка вампірів». Відомо, що виконавиця головної ролі Баффі в оригінальному проєкті Сара Мішель Геллар зіграє у перезапуску епізодичну роль іншого персонажа. Автори вже оголосили, що головну роль у франшизі зіграє 15-річна Раян Кіра Армстронг.

Хто ще з оригінального касту може зʼявитись у перезапуску, наразі не відомо. Із виходу останньої серії оригінальної «Баффі» минуло 22 роки. ZAXID.NET пропонує переглянути, як із того часу змінились актори, які зіграли головних героїв культового серіалу.

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Сара Мішель Геллар – Баффі Саммерс

Після «Баффі» акторка стала однією з найбільших популярних молодих зірок Голлівуду. Вона закріпила за собою статус королеви фільмів жахів завдяки роботам у кіно «Я знаю, що ви робили минулого літа» та «Крик 2», а також знялася у фільмах «Жорстокі ігри» (1999), «Скубі-Ду» (2002) та «Образа» (2004). Після перерви Сара Мішель Геллар повернулася на екрани у 2010-х роках з головними ролями у фільмах «Дзвінок» та «Божевільні». Зараз акторка знімається в кримінальному детективному серіалі «Декстер: Первородний гріх». Поза екраном вона видала кулінарну книгу.

Елісон Ганніган – Віллоу Розенберг

Після ролі сором'язливої ​​ботанки, яка стала могутньою відьмою, акторка зіграла ще у низці популярних проєктів, серед яких фільм «Американський пиріг» (1999) та серіал «Як я зустрів вашу маму» (2005-2014). Також вона побудувала кар’єру телеведучої й озвучувала мультсеріали Disney. У 2023 році дійшла до фіналу реаліті-шоу ABC «Танці з зірками».

Девід Бореаназ – Енжел

Після «Баффі» актор знімався у спінофі «Енджел». Крім того, упродовж 12 сезонів Бореаназ знімався в ролі агента ФБР Сілі Бута в кримінальному серіалі «Кістки», а згодом отримав роль у військовій драмі «Морські котики». Зараз актор виховує двох доньок та вдруге одружився, поєднує акторську роботу з режисурою. Критики вважають його одним із найбільш успішних акторів «Баффі», який зумів втримати свою популярність після завершення проєкту.

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Ніколас Брендон – Ксандер Гарріс

Після ролі у «Баффі» Ніколас Брендон грав переважно другорядні ролі, зокрема, в серіалах «Злочинні уми», «Приватна практика» та «Підробка», а також знявся у телефільмі «Золоте Різдво» (2009). Актор є співавтором кількох коміксів про Баффі, однак його професійні досягнення затьмарили звинувачення у домашньому насильстві та зловживанні наркотиками. У квітні 2023 року Ніколас Брендон розповів, що переніс серцевий напад та операцію на хребті.

Джеймс Марстерс – Спайк

Актор також продовжив життя свого персонажа у франшизі «Енджел». Після цього він отримав епізодичні ролі у фільмах «Таємниці Смолвіля», «Без сліду», «Каприка», «Гаваї 5-0» та «Відьми Іст-Енду». На великому екрані він з’явився у фільмах «P.S. Я кохаю тебе» (2007), «Драгонбол: Еволюція» (2009) та «Хлібна фабрика» (2018). Крім акторської роботи, Джеймс Марстерс є учасником гурту Ghost of the Robot.

Ентоні Хед – Руперт Джайлз

Після семи сезонів у ролі спостерігача Ентоні Хед знявся в серіалах «Чоловіча дитина», «Маленька Британія», «Мерлін», «Домініон» та «Тед Лассо», а також розвивав свою театральну кар’єру, з’явившись на британській сцені у постановках «Шість ступенів розлуки» та «Кохання в лінощі», а також брав участь у програмах BBC Radio «Похмурі сподівання» та «Тиск у кабіні». Крім цього, він записує власні пісні та кавер-версії відомих хітів.

Каризма Карпентер – Корделія Чейз

Після ролі у «Енджелі», акторка отримала періодичні ролі в серіалах «Зачаровані», «Вероніка Марс» та «Грік». У 2010-х Каризма Карпентер три сезони була ведучою шоу «Вижити у злі» на Investigation Discovery. На початку 2021 року акторка написала у Twitter про конфлікти з режисером «Баффі» Джоссом Відоном, звинувативши в жорстокій та неетичній поведінці.