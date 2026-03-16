Ціни на нафту продовжують зростати

На світових нафтових ринках ціни за барель для марки Brent станом на 16 березня коливаються на рівні 105 доларів. Американська марка West Texas Intermediate зранку торгувалась близько 99 доларів. Як пише Bloomberg, за останні два тижні ф’ючерси на нафту зросли більш ніж на 40% через перебої з постачанням та війну на Близькому Сході.

Такі високі ціни на нафту є вигідними для Росії, адже бюджет країни-агресора значною мірою залежить від нафтових доходів. Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що на 2026 рік Росія мала прогнозований дефіцит 100 млрд доларів, але за останні 14–15 днів завдяки зростанню цін на нафту заробила близько 10 млрд доларів.

Раніше також стало відомо, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) планують почати вивільнення нафти зі стратегічних резервів. Зокрема, на ринок планують спрямувати 400 млн барелів, аби зменшити ціновий шок. Запаси країн Азії та Океанії почнуть надходити на ринок негайно, тоді як постачання з Америки та Європи запланували на кінець березня.

Підтверджені обсяги становлять:

271,7 млн барелів сирої нафти;

116,6 млн барелів нафтопродуктів;

23,6 млн барелів інших запасів.

Понад 170 млн барелів державних резервів забезпечують Сполучені Штати Америки, це найбільша частка. Водночас країни Азії та Океанії нададуть понад 100 млн барелів державних і галузевих запасів. Європа забезпечить ще понад 100 млн барелів, переважно з обовʼязкових запасів, які зберігаються компаніями.

Це шостий випадок в історії МEA, коли країни-учасниці екстрено втручаються у ситуацію на нафтовому ринку. Агентство створили у 1974 році, а попередні втручання фіксували у 1991, 2005, 2011 роках і двічі у 2022-му, після повномасштабної війни Росії проти України.

У МЕА наголосили, що війна на Близькому Сході стала причиною найбільшого збою у постачанні нафти в історії світового ринку. При цьому основним чинником, який впливає на ситуацію, є розблокування Ормузької протоки та забезпечення страхування та захисту суден, які проходять нею.