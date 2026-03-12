Нафтовий гігант з Саудівської Аравії хоче придбати українські дрони-перехоплювачі швидше за власний уряд

Найбільша нафтова компанія у світі Saudi Aramco веде переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників, які атакують нафтові родовища. Про це повідомила 12 березня газета The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників WSJ, саудівська компанія намагається забезпечити якнайшвидші поставки дронів-перехоплювачів – раніше навіть за уряд Саудівської Аравії та регіональних конкурентів. Зокрема йдеться про Катар.

Джерела видання повідомили, що Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями – SkyFall та Wild Hornets. Ці компанії виробляють дрони-перехоплювачі P1-Sun та Sting.

Зауважимо, Saudi Aramco називають найбільшою у світі за видобутком та запасами нафти. Вона має потужність у 550 тис. барелів на день. На початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану нафтова компанія постраждала від іранських атак. 2 березня іранські дрони атакували нафтопереробний завод компанії, там зайнялася пожежа.

Нагадаємо, системи ППО та ПРО у Перській затоці стикнулися з сильним навантаженням через іранські удари дронів та балістичних ракет. Це загрожує скороченням запасів сучасних перехоплювачів. Через це США та країни Перської затоки на початку березня розпочали переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів.