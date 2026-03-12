Програма діятиме до 1 травня

Українці зможуть отримати від 5% до 15% кешбеку на пальне в межах нової програми державної підтримки. Про це повідомила у четвер, 12 березня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Премʼєрка розповіла, що програма «Кешбек на пальне» передбачає повернення частини коштів за купівлю дизелю, бензину та газу. Кешбек працюватиме на всіх АЗС, які долучаться до державної програми.

За даними Свириденко, під час купівлі на АЗС, українці можуть отримувати:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на газ.

Зазначається, що кешбек на пальне працюватиме до 1 травня 2026 року. Компенсації за пальне надходитимуть на картки «Національного кешбеку».

Нагадаємо, через війну на Близькому Сході у світі суттєво зросли ціни на паливо. Через здорожчання енергоносіїв уряд України оголосив про нову програму часткової компенсації витрат на бензин, дизель та автомобільний газ через систему кешбеку. 12 березня президент Володимир Зеленський доручив Юлії Свириденко терміново представити програми підтримки.

Зазначимо, в Україні також зʼявиться нова програма фінансової підтримки для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги. Згідно з нею, щонайменше 13 млн українців зможуть отримати 1500 грн.