Володимир Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки для українців

В Україні готують нові програми фінансової підтримки для населення. Вони передбачають додаткові виплати для пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги, а також компенсацію частини витрат на пальне. Про це у четвер, 12 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Домовилися з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців», – написав президент.

Зокрема, Міністерство соціальної політики України має підготувати програму спеціальної доплати для пенсіонерів та інших людей, які отримують соціальні виплати. Очікується, що допомогу нарахують автоматично тим громадянам, чий рівень доходів свідчить про потребу у підтримці. За попередніми планами, доплату у розмірі 1500 грн зможуть отримати щонайменше 13 млн українців. Гроші мають перерахувати без додаткової бюрократії.

Крім того, Міністерство економіки та Міністерство енергетики готують програму підтримки для споживачів пального. Вона передбачатиме часткову компенсацію витрат на бензин, дизель та автомобільний газ через систему кешбеку. Уряд пояснює необхідність такої програми зростанням тиску на паливний ринок через скорочення постачання нафти у світі та напружену ситуацію навколо Ірану.

«Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у 2025 році уряд знову запустив програму «Зимова підтримка», щоб допомогти українцям пережити холодний сезон і підтримати сімейний бюджет. Заяву на допомогу можна було оформити з 15 листопада до 15 грудня. А витратити їх можна впродовж 180 днів на оплату комунальних послуг, ліки, одяг, взуття чи на благодійність для ЗСУ. На початку лютого стало відомо, що програмою скористалися понад 18 млн українців, спрямувавши більшість допомоги на оплату комуналки.