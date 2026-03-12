Колишній державний Рава-Руський спиртзавод був проданий з аукціону у 2021 році

Пустомитівський районний суд Львівської області виправдав колишнього директора Рава-Руського спиртового заводу Романа Лянгера та чотирьох його підлеглих у справі про розкрадання спирту на суму понад 5 млн грн.

За матеріалами справи, організована група на чолі з керівником Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» у 2014 році розікрала понад 52 тис. літрів спирту етилового на суму понад 5 млн грн з метою подальшого збуту. Злочинна діяльність була припинена працівниками СБУ та податкової Львівщини.

За версією слідства, для прикриття незаконної діяльності директор здійснював придбання сировини (зернових культур) на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» за готівку, без відображення їх по складському та виробничих обліках.

Викрадений спирт складували в гаражному приміщенні колишнього мальтозного цеху спиртзаводу. Також правоохоронці затримали на гарячому автомобіль «Газель» без номерних знаків, який перевозив 15 бочок спирту ємністю 220 літрів кожна.

Дії колишнього директора спиртзаводу та його підлеглих (завідувача складу готової продукції, начальника гаражу, завідувача зернового складу та водія) кваліфікували як привласнення чужого майна у великих розмірах. У суді вони свою вину не визнали.

Колегія суддів на чолі з Дмитром Куксою визнала докази у справі недостатніми. У результаті колишнього директора спиртзаводу Романа Лянгера та його спільників визнали невинуватими та виправдали. Суд відхилив цивільні позови ДП «Укрспирт» про компенсацію завданих збитків. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, Фонд держмайна продав Рава-Руський спиртовий завод за 31,7 млн грн у 2021 році.