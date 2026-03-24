Той самий будинок атакували з двох сторін

У вівторок, 24 березня, російські дрони двічі влучили у житловий будинок на проспекті Червоної Калини на Сихові. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини», – повідомив Андрій Садовий о 16:45.

З оприлюдненого фото видно, що пошкоджений останній поверх дев’ятиповерхівки, там виникло займання, також вибиті вікна на нижчих поверхах.

Наслідки влучання у будинок на Сихові (фото зі сторінки Андрія Садового)

За деякий час ще один дрон влучив у той самий будинок з іншої сторони, повідомив міський голова Львова на брифінгу.

Відео влучання шахеда у багатоповерхівку зняли очевидці. На ньому видно, що безпілотник прицільно пікірує просто на житловий будинок.

Внаслідок атаки на будинок постраждали п’ятеро людей. Травмованих із різними ступенями важкості доставили до міських лікарень.

Під час зустрічі з мешканцями будинку на пр. Червоної Калини Андрій Садовий повідомив, що за кожне пошкоджене вікно місто компенсує 12 тис. грн, двері – 8 тис. грн. Якщо хтось потребує місця для відселення, його можуть надати або повернути вартість витрат. Від середи у місцевій школі відкриють пункт збору документів для компенсації.

фото ДСНС і міськради

Загалом внаслідок атаки Львова 24 березня постраждали 22 людей. У лікарнях Першого медоб’єднання перебуває 16 постраждалих. До лікарні Святого Луки доставили десятьох травмованих. Двох з них оперують, іншим надають необхідну меддопомогу. До лікарні Святого Пантелеймона звернулися шестеро пацієнтів.

Андрій Садовий повідомив і про третю атаковану локацію – музей «Тюрма на Лонцького», уламки дрона впали на початку вулиці Бандери. Частково пошкоджений органний зал, розташований поруч.

Голова ЛОВА Максим Козицький додав, що внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської громади, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Частина громадського транспорту не курсує або змінила маршрут.

Нагадаємо, ще одне влучання відбулося у житловий будинок на площі Соборній у центрі Львова. Там виникла пожежа. Двоє людей отримали поранення.