Для покращення статистики до переліку мобілізованих вносили померлих і засуджених

У січні-березні 2026 року, щоб покращити статистику центру комплектування, керівництво Мукачівському РТЦК та СП фіктивно мобілізувало 273 чоловіків. Начальника ТЦК та його заступника заарештували.

Як повідомив у вівторок, 26 травня, генпрокурор Руслан Кравченко, маючи доступ до держреєстру «Оберіг», посадовці військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані.

Для покращення статистики до переліку мобілізованих вносили померлих і засуджених, людей із правом на відстрочку або зі спеціальним обліком, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

«Окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов’язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав – підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики», – зазначили в прокуратурі.

Упродовж січня-березня 2026 року 49-річний полковник, начальник військкомату, фіктивно мобілізував 162 чоловіків. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період поповнив фейкову статистику ще на 108 людей.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, керівникам Мукачівського РТЦК інкримінують ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.

Полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. За інформацією Мукачівської РДА, станом на 6 травня 2026 року місцевий РТЦК та СП очолював Андрій Олещук.