18-річному фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який коригував масовану атаку на Київ 24 травня. Підозрюваного затримали наступного дня після обстрілу, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з об’єктів Міноборони та з’ясовував наслідки ворожих ударів. Про це 25 травня повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та СБУ.

Затриманий – 18-річний уродженець Черкащини (за даними СБУ – киянин), який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав «легкі заробітки» у телеграм-каналах.

Після вербування він отримав тестове завдання – зняти місцевість і позначити на картах рух військової техніки в передмісті Києва. Після цього йому доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву 24 травня.



Співробітники СБУ затримали агента поблизу одного з об’єктів Міноборони. У його телефоні знайшли листування з російськими кураторами, геолокації, фото і відео наслідків обстрілів. Зібрані дані агент планував у режимі реального часу передати ворогу для підготовки нових та коригування повторних ударів по Києву.

На місці події у нього вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу.

Листування агента з російським куратором (Фото СБУ)

Слідчі Служби безпеки повідомили 18-річному фігуранту про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч на 24 травня Росія випустила щонайменше 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 дронів. Основною ціллю ворога став Київ. У місті загинуло двоє людей, понад 90 – отримали поранення. Також росіяни убили двох чоловіків у Київській області.

За даними керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, за кількістю локацій із пошкодженнями атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення.

Унаслідок обстрілу пошкоджено десятки будинків. Зокрема, будівлі Нацбанку, Київського театру опери і балету, Національного художнього музею, Національного музею «Чорнобиль», Національної філармонії, Національної музичної академії, Національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого, Міністерства закордонних справ, а також будинок, у якому проживає посол Албанії.