У Львові стоматолог умисно збив поліцейського

У Львові розшукали 33-річного львівського стоматолога, який умисно збив поліцейського на Левандівці. Львів’янин дивно поводився у лісопарку, поліція припускає, що він шукав «закладки». Після прохання поліцейського надати військово-обліковий документ, він почав втікати, сів у авто та збив правоохоронця.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 25 травня, випадок трапився пізно ввечері у суботу, 23 травня. Під час патрулювання на території лісопарку на Левандівці правоохоронці побачили чоловіка, який підозріло поводився – нишпорив у траві з ліхтариком, щось шукаючи. Поліція припускає, що він шукав «закладки» у парку на вул. Курмановича.

Він показав паспорт, а після прохання патрульних продемонструвати військово-обліковий документ, спробував утекти. Чоловік побіг до автівки, яку залишив неподалік. Під час спроби залишити територію парку водій збив поліцейського, який стояв перед авто, намагаючись зупинити порушника. Його не зупинили навіть попереджувальні постріли.

Затриманим виявився лікар-стоматолог однієї з поліклінік Львова

Менше ніж за добу утікача розшукали. Ним виявився лікар-стоматолог однієї з поліклінік Львова. Внаслідок наїзду поліцейський отримав травму руки та живота.

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова йому повідомлено про підозру у насильстві щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України).