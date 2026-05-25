Наслідки атаки на цивільне підприємство у Дергачах

У понеділок, 25 травня, російські окупанти вдарили ракетою по Дергачах на Харківщині. Під атаку потрапило цивільне підприємство, щонайменше 22 людей постраждали й двоє загинули, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними голови ОВА, близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Дергачах. Тип озброєння уточнюється.

Ракета впала на цивільне підприємство. Внаслідок удару пошкоджені складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі.

Станом на 13:35 відомо про загиблого 68-річного чоловіка. Ще щонайменше 19 людей зазнали поранень.

«Госпіталізували 17 людей із вибуховими пораненнями: 15 чоловіків та двох жінок. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти – стан середньої тяжкості», – повідомив Синєгубов.

Згодом голова ОВА повідомив, що внаслідок російського удару по Дергачах загинув 25-річний чоловік.

Доповнено 16:02. У пресслужбі Харківської обласної прокуратури повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 22 людей.

Доповнено 16:06. Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до 23 людей.

Нагадаємо, 4 травня росіяни вдарили реалістичною ракетою по місту Мерефа. Внаслідок удару пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазини та СТО. Через атаку загинули пʼятеро людей.