Дрон здатен виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год

Українська розвідка у понеділок, 25 травня, оприлюднила детальну інформацію про новий російський реактивний ударний безпілотник «Герань-4», включно з його конструкцією та іноземною компонентною базою.

За даними ГУР, Росія застосовує «Герань-4» як відповідь на ефективність українських дронів-перехоплювачів. Перед запуском серійного виробництва випробування проводилися з дронопорту «Приморськ» в Орловській області РФ, а також із території колишнього Донецького аеропорту. До січня 2026 року здійснювалися тестові пуски, після чого у травні розпочалося бойове застосування цих БпЛА проти України.

У розвідці зазначають, що попередні модифікації реактивних «Гераней» створювалися на основі планера бензинової «Герані-2», однак така конструкція виявилася недостатньо міцною для високих швидкостей і маневрування з великими перевантаженнями.

«Герань-4» отримала:

новий посилений планер з покращеною аеродинамікою,

змінену конструкцію,

турбореактивний двигун підвищеної тяги.

Крила тепер не від’єднуються від центроплана, а кількість технологічних люків зменшена для зниження опору повітря.

За даними ГУР, новий дрон здатен виконувати маневри на швидкості 300–400 км/год, розганятися до 500 км/год і підійматися на висоту до 5 тис. м. Дальність польоту становить до 450 км, а бойове навантаження – 50–90 кг вибухової дії.

Російський дрон «Герань-4»

