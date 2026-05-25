У неділю, 24 травня, на Яворівщині під час гасіння пожежі в автомобілі рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Інцидент стався о 20:18 поблизу села Глиниці Яворівського району. До рятувальників надійшло повідомлення про займання автомобіля Daewoo Lanos. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів транспортний засіб був повністю охоплений вогнем. Рятувальники оперативно розпочали ліквідацію пожежі. О 20:43 пожежу локалізували, а о 20:55 – повністю ліквідували.

Під час гасіння в салоні автомобіля виявили тіло чоловіка. Його особу встановлюють. Також правоохоронні органи встановлюють причини виникнення займання та обставини загибелі.

