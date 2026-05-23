Водій з'їхав в кювет, від чого вантажівка загорілася

В суботу, 23 травня, близько 17:00 в селі Плугів Золочівського району загинув водій вантажівки. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

«Водій вантажівки не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб загорівся. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вантажівка була повністю охоплена вогнем», – йдеться в повідомленні рятувальників.

В кабіні згорілої вантажівки рятувальники виявили тіло загиблого 55-річного водія. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.