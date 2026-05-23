На акцію прийшло близько 20-30 молодих людей із надрукованими плакатами

У суботу, 23 травня, у Львові біля пам’ятнику Тарасові Шевченку кілька десятків молодих людей протестували проти залучення трудових мігрантів в Україну. Про це повідомляє «Суспільне Львів».

Напередодні таку акцію у Львові, а також в Харкові, Києві, Житомирі, Вінниці, Тернополі і Кропивницькому, анонсували організації «Правий сектор» і «Права молодь».

У Львові учасники акції тримали плакати «Україна для українців», «Ні міграції – збережи націю», «Поки українці воюють, робочі місця віддають іноземцям» тощо. Організатор Юрій Череватий як приклад того, що ліберальна міграційна політики становить ризики, навів країни Європи: Німеччину, Францію, Італію.

«Наша думка така, що треба робити все добре для українських працівників, для наших студентів, щоб вони мали хороші місця, щоб вони не виїжджали за кордон, займатися репатріацією українців, тобто поверненням української молоді з-за кордону, спеціалістів і всіх тих, хто виїхав з початком повномасштабного вторгнення», – сказав Юрій Череватий.

Під час обговорення акції в ефірі «Суспільне. спротив» експертка з протидії дезінформації Оксана Мороз зазначила, що така кампанія – створена Росією, адже саме ця країна активно використовує тему мігрантів, щоб вносити розбрат в суспільство.

«Мігранти – це частина антимобілізаційної кампанії, яку вони проводять, і основний її меседж – це те, що Україна нібито вбиває своїх громадян для того, щоб завезти сюди безкоштовну чи дешевшу робочу силу. І цей вектор присутній вже як мінімум другий рік. І як тільки в українському інформаційному просторі виникає щось, що стосується мігрантів, як зараз сталося, наприклад, після заяви Кирила Буданова, що нам потрібно буде переглядати умови трудової міграції, що абсолютно відповідає нашим демографічним трендам. Ось вони за цей інформаційний привід хапаються і починають розкручувати», – сказала експертка.

Вона додала, що ця кампанія направлена на те, щоб дискредитувати військово-політичне керівництво і деморалізувати українців.