Наразі в міськраді вилучили документи, пов'язані зі справою

Поліція Івано-Франківської області розслідує внесення недостовірних відомостей до матеріалів детального плану території, за результатами чого сесія Івано-Франківської міськради 26 лютого 2026 року ухвалила рішення «Про затвердження детальних планів території».

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України («службове підроблення») відкрите 19 березня 2026 року, про що стало відомо з ухвали Івано-Франківського міського суду від 9 квітня про вилучення документів у міськраді.

«Встановлено, що службові особи без проведення громадських слухань внесли недостовірні відомості до матеріалів детального плану території», – йдеться в судовій ухвалі.

Суддя Богдан Атаманюк ухвалив рішення про задоволення клопотання слідчого про вилучення рішення сесії від 26 лютого «Про затвердження детальних планів території», матеріалів детального плану території, що були затверджені 26.02.2026 рішенням сесії, та інших документів, на підставі яких розроблявся детальний план території (плану зонування, матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань, містобудівних умов та обмежень, відомостей Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок тощо).

Як повідомляв ZAXID.NET, 26 лютого 2026 року на сесії Івано-Франківської міської ради затвердили шість детальних планів території, незважаючи на те, що два проєкти містобудівної документації не підтримали на громадських слуханнях. Також тоді ДПТ в межах вулиць Млинарської та Степана Ленкавського, що відхилили під час громадських слухань, на розгляд депутатів з «голосу» вніс депутат від ВО «Свобода» Ігор Корсун. Проєкт не розглядали напередодні сесії на профільній депутатській комісії з питань містобудування та земельних відносин.

Міськрада затвердила такі плани:

Додамо також, що депутатка міськради Івано-Франківська Мар’яна Вершиніна зверталась до прокуратури із заявою про порушення під час ухвалення цих ДПТ.

Покарання за ч. 1 ст. 366 ККУ передбачає штраф від 34 до 68 тис. грн або обмеження волі до трьох років.