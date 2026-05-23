Наслідки атаки на термінал в Новоросійську

У ніч на суботу, 23 травня, Новоросійськ атакували безпілотники. Внаслідок атаки зайнялася пожежа в районі російського нафтового термінала «Грушовая балка».

Мер Новоросійська Андрєй Кравченко спершу повідомив про атаку дронів на місто, а згодом заявив про ракетну небезпеку. Він також повідомив, що у прибережних районах перекривали дороги.

На відео, поширених місцевими мешканцями, видно роботу російської ППО та сильну пожежу за містом. Супутникові знімки NASA FIRMS підтвердили, що пожежа виникла на території нафтового об'єкта.

Вогонь розгорівся в районі розташування нафтотермінала «Грушовая балка», який входить до «Черномортранснєфть». Термінал «Грушовая балка» обладнаний підземними та наземними резервуарами загальною місткістю близько 1,2 млн тонн нафтопродуктів. У ньому розміщено 50 залізобетонних резервуарів на 500 тис. кубометрів і 14 сталевих резервуарів на 700 тис. кубометрів. У мирний час термінал виконує функцію колектора для нафтового порту Новоросійська. Він є найбільшим нафтосховищем на Кавказі.

Крім того, місцеві мешканці повідомили про дим над комплексом «Шесхаріс». Це найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал, який раніше вже атакували дрони.

Також вибухи лунали в Удмуртії, у місті Глазов. Місцеві телеграм-канали повідомили, що місто атакували безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня безпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані, розташований за 800 км від українського кордону. На території заводу лунали вибухи та виникла пожежа.

Атаки на об'єкти паливно-енергетичного комплексу в місті Новоросійськ (Краснодарський край РФ) є частиною системної стратегії Сил оборони України зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та позбавлення російських окупаційних військ пально-мастильних матеріалів. Порт Новоросійська – це не лише ключова військово-морська база Чорноморського флоту РФ, але й найбільший нафтоперевалювальний хаб на півдні Росії.

Сили оборони України не вперше атакують нафтову інфраструктуру, розташовану у Новоросійську.

17 травня 2024 року відбулася одна з перших масштабних комбінованих атак дронів СБУ та ГУР. Тоді під удар потрапили дві нафтобази, два нафтоналивні термінали (включаючи «Імпортпіщєпром» та «Шесхаріс»), а також залізнична станція. Порт і частина міста були повністю знеструмлені. 1

4 листопада 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив успішний ракетний удар із застосуванням модернізованих ракет «Нептун» по пункту базування кораблів та інфраструктурі нафтового термінала «Шесхаріс». Ураження супроводжувалося потужною детонацією.

6 квітня 2026 року відбуласт чергова успішна атака Сил оборони по терміналу «Шесхаріс». Тоді на об'єкті зафіксували масштабну пожежу, яка на тривалий час заблокувала відвантаження сировини.