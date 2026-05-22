Олександр Усик і Ріко Верховен

У п’ятницю, 22 травня, відбулась церемонія зважування перед очним протистоянням Олександра Усика і Ріко Верховена. Зранку спортсмени провели першу, технічну процедуру, а ввечері другу, вже офіційну.

Український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі – 105,8 кг. До цього найбільшим результатом було 103,1 кг (перед реваншем з Даніелем Дюбуа). Своєю чергою Ріко виявився значно важчим за українця і показав вагу 117,3 кг.

Пройшов зважування ще один українець Даніель Лапін, який битиметься в андеркарді боксерського вечора проти Беджаміна Мендеса Тані. Вага нашого земляка становила 78,8 кг, тоді як у його суперника – 79,1 кг. Неприємний осад залишило флешінтерв’ю українця після зважування – відповіді на питання російською мовою він давав… теж російською.

До слова, Усику питання та ж перекладачка транслювала вже українською, натомість Олександр відповідав виключно англійською.

Нагадаємо, бій між Олександром та Ріко відбудеться у суботу, 23 травня, за правилами боксу на спеціально побудованій арені біля пірамід єгипетської Гізи. На кону стоятимуть титул WВС та спеціальний пояс «Король Нілу».