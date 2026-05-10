Олександр Усик і Ріко Верховен

Вже за два тижні, 23 травня, український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО), який є чинним чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, зійдеться у поєдинку з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде за правилами боксу, а на кону стоятимуть два титули – чемпіонські пояси WBC та The Ring. Окрім того, переможець отримає унікальний пам'ятний титул «Король Нілу» від Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Дизайн поясу розроблено з урахуванням історичного контексту місця проведення бою (поєдинок відбудеться в Єгипті поблизу пірамід Гізи). На головній пластині розміщено великий червоний камінь, що імітує рубін. Навколо нього розташовані геометричні візерунки, стилізовані під давньоєгипетське різьблення.

У верхній частині поясу зображено крилатий символ бога Гора. У нижній частині присутні зображення палиці та ціпка – атрибутів влади єгипетських фараонів. По зовнішньому краю збережено традиційне кільце WBC із прапорами країн-членів організації, що поєднує стандартну символіку чемпіонату з тематичним оформленням. Використання подібних тематичних дизайнів є частиною стратегії WBC щодо візуального виокремлення масштабних спортивних подій.

Пояс «Король Нілу» не замінює основний титул чемпіона світу, а є додатковою спеціальною нагородою для переможця міждисциплінарного поєдинку.

Нагадаємо, 36-річний Верховен – професійний кікбоксер та чемпіон світу у цьому виді спорту у надважкій вазі. За свою кар'єру він провів у кікбоксингу 76 боїв, в яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року – з того часу має серію у 22 перемоги. Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Усик востаннє виходив на ринг у липні 2025 року, коли переміг в об'єднавчому поєдинку британця Даніеля Дюбуа і вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.