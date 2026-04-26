Джаррелл Міллер проти Леньєра Перо

Американський боксер у надважкій вазі Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 КО) здолав непереможного кубинця Леньєра Перо (13-0, 8 КО). Цей поєдинок мав статус «елімінатора» – переможець ставав офіційним претендентом на пояс за версією WBA.

Варто зазначити, що титулом чемпіона світу в дивізіоні володіє Олександр Усик (24-0, 15 КО), а поясом WBA Regular – росіянин Мурат Гассієв (33-2, 26 КО).

Бій між Міллером та Перо тривав усі 10 раундів. Американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111 та 115:113. Для Джаррелла це була друга поспіль і 28-ма загалом звитяга в профі-боксі.

Після перемоги Міллер кинув виклик колишньому чемпіону WBC у надважкій вазі, земляку Деонтею Вайлдеру, який нещодавно здобув перемогу над Дереком Чісорою роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, сам Усик готується до поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в Єгипті.