Олександр Усик проти Ріко Верховена

У ніч на неділю, 24 травня, у Єгипті відбудеться грандіозний вечір боксу Glory in Giza, родзинкою якого стане бій між українським боксером Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Спеціально для поєдинку поблизу легендарних пірамід буде побудована арена з трибунами.

Дуель відбудеться за правилами боксу, а на кону стоятиме титул чемпіона WBC та спеціальний пояс WBC, який назвали «Король Нілу».

Де дивитися бій

Міжнародна трансляція поєдинку буде доступна на стрімінговій платформі DAZN. Вартість прямого ефіру становитиме 913 гривень.

В Україні офіційним транслятором протистояння стане платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Перегляд бою Усик – Верховен обійдеться користувачам інших мобільних операторів у 200 грн/місяць. Ціну можна знизити до 99 грн/місяць у разі купівлі пакету «Преміум HD» на 2 роки. Власники ж номерів «Київстару» можуть скористатися опцією «Суперсила» та прокачати її за 50 грн/місяць, що дозволить їм подивитися вечір боксу.

Напередодні до показу доєднався ще один транслятор – медіасервіс MEGOGO придбав права від DAZN на показ бою у Польщі та Чехії. Вечір боксу транслюватимуть у форматі разового платного перегляду (pay-per-view).

У межах угоди MEGOGO транслюватиме всі поєдинки андеркарду та головний бій. Цікаво, що у Польщі та Чехії вечір боксу покажуть лише з українським коментуванням. Трансляція поєдинку буде доступна в застосунку MEGOGO на Smart TV, мобільних пристроях і web-платформі. Вартість перегляду у Польщі становитиме 79,99 злотих (близько 964 гривень), а у Чехії 461 крону (972 гривні). Коментуватимуть поєдинки Сергій Лук’яненко та Дмитро Аветисян.

Коли розпочнеться бій Усик – Верховен

Вечір боксу Glory in Giza стартуватиме о 18:00 за київським часом. Головний кард (найбільш значущі поєдинки) заплановані приблизно на 20:00. Початок бою Усика проти Верховена розпочнеться не раніше ніж о 00:00 (варто також враховувати, що цей час, ймовірно, стосується церемонії виходу боксерів на ринг).