Олександр Усик приміряв пояс «Король Нілу»

У ніч на неділю, 24 травня, боксер Олександр Усик зійдеться в рингу з кікбоксером Ріко Верховеном. У таборі українського чемпіона вже мають план на бій проти нідерландця. Директор команди українця Сергій Лапін поділився очікуваннями від дуелі.

«Верховен – фізично сильний і досвідчений боєць. Він аж ніяк не простий суперник. Він потужний панчер, для якого комфортно йти вперед і вступати в обміни. Але ми чітко розуміємо його стиль і сильні сторони. Справа не тільки в силі, а в рівнях, таймінгу та інтелекті на рингу.

Ми очікуємо, що він почне агресивно та спробує використовувати свою фізику. Але за свою кар'єру Олександр мав справу з куди складнішими викликами, ми будемо повністю готові до того, що Ріко запропонує», – цитує Лапіна Sky Sports.

Також Сергій натякнув, що незвичний стиль суперника не стане проблемою для Усика.

«Олександр дивився бої Ріко раніше, він знайомий з ним. А щодо кікбоксингу, то в Олександра на початку кар'єри був певний досвід у цій дисципліні. Тож він розуміє її специфіку», – додав Лапін.

Нагадаємо, дуель між Усиком на Верховеном відбудеться у суботу, 23 травня, в єгипетській Гізі. Напередодні суперники вже встигли провести битву поглядів на фоні пірамід.