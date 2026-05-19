Олександр Усик і Ріко Верховен

Олександр Усик та Ріко Верховен провели першу дуель поглядів після прибуття до Єгипту. Зоровий контакт майбутніх суперників відбувся на фоні пірамід і минув без ексцесів.

FACE OFF IN FRONT OF THE PYRAMIDS



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven come face-to-face for the first time on fight week



Нагадаємо, бій між українським боксером і нідерландським кікбоксером відбудеться у суботу, 23 травня. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє українець, а також спеціальній пояс «Король Нілу».

Oleksandr Usyk is here



Поєдинок прийматиме місто Гіза – боксерський ринг буде встановлено просто неба на спеціально побудованій арені поруч з легендарними пірамідами (будуть використані технології, які дозволять зменшити вплив шуму на історичну пам'ятку).

Нагадаємо, Усик вперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. 37-річний Верховен має прізвисько «Король кікбоксингу». Саме у цьому виді спорту нідерландець в останні роки був безапеляційно найкращим представником надважкого дивізіону (76 боїв, 66 перемог, 21 з яких нокаутом).

Цікаво, що свій єдиний боксерський поєдинок Ріко провів ще 12 років тому, коли у 2014-му нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.