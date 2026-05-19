Усик та Верховен провели першу дуель поглядів на фоні єгипетських пірамід
Олександр Усик та Ріко Верховен провели першу дуель поглядів після прибуття до Єгипту. Зоровий контакт майбутніх суперників відбувся на фоні пірамід і минув без ексцесів.
Нагадаємо, бій між українським боксером і нідерландським кікбоксером відбудеться у суботу, 23 травня. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє українець, а також спеціальній пояс «Король Нілу».
Поєдинок прийматиме місто Гіза – боксерський ринг буде встановлено просто неба на спеціально побудованій арені поруч з легендарними пірамідами (будуть використані технології, які дозволять зменшити вплив шуму на історичну пам'ятку).
Нагадаємо, Усик вперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. 37-річний Верховен має прізвисько «Король кікбоксингу». Саме у цьому виді спорту нідерландець в останні роки був безапеляційно найкращим представником надважкого дивізіону (76 боїв, 66 перемог, 21 з яких нокаутом).
Цікаво, що свій єдиний боксерський поєдинок Ріко провів ще 12 років тому, коли у 2014-му нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.