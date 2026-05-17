«Рух» проти «Олександрії»

У неділю, 17 травня, у 29-му турі УПЛ зіграли одразу дві львівські команди: «Рух» на «Арені Львів» приймав «Олександрію», а «Карпати» на стадіоні «Україна» гостили «Верес». Команди продемонстрували діаметрально протилежний результат, не зумівши потішити уболівальників обопільними перемогами.

УПЛ, 20-й тур

«Карпати» (Львів) – «Верес» (Рівне) – 2:0

Голи: Бабогло, 54, 70

«Рух» (Львів) – «Олександрія» (Олександрія) – 1:3

Голи: Таллес, 72 (п.) – Цара, 7, Копина, 45+2 (аг.), Кастільйо, 46

«Карпати» у першому таймі не змогли розпакувати ворота «Вереса», хоча діяли значно гостріше за суперника. По перерві Бабогло після навісу з кутового головою зумів замкнути сферу повз голкіпера і відкрив рахунок у матчі. А на екваторі другої сорокап’ятихвилинки молдовський легіонер у штрафному зумів підставити ногу під м’яч після навісу зі стандарту від Мірошніченка і оформив дубль.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 41 очко і залишила на дев’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ. У «Вереса» на 10 балів менше і десята сходинка.

Натомість «Рух» продовжує пробивати дно. Команда Івана Федика зазнала вже одинадцятої поразки в останніх тринадцяти матчах, а востаннє «жовто-чорні» святкували перемогу ще минулого року – 14 грудня у матчі з «Полтавою» (2:1).

Симптоматично, що поразки «Руху» завдала «Олександрія», яка ще раніше оформила виліт у Першу лігу, а востаннє тріумфувала ще 21 поєдинок тому – 27 вересня у матчі з тією ж «Полтавою» (1:0).

Як наслідок, «Рух» з 21-м пунктом залишився чотирнадцятим і боротиметься за збереження прописки в еліті через перехідні матчі.