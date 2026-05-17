12 травня під час матчу аматорської ліги в Польщі у форматі «шісток» (6 на 6) стався інцидент за участі 20-річного українського футболіста Матвія Балашова та 15-річного польського гравця Якуба Подлежанського. У результаті епізоду польський футболіст отримав перелом руки, а українцю призначили довічну дискваліфікацію. Команда «Легіонери», де виступають переважно українці, у суботу, 16 травня, прокоментувала випадок.

Відомо, що під час боротьби за м’яч у штрафному майданчику між командами «Легіонери» та ZF Group Балашов схопив суперника за руку, після чого той упав і зазнав травми. Українець отримав червону картку, а гру тимчасово призупинили. Наступного дня організатори аматорської ліги PRO Liga ухвалили рішення про довічну дискваліфікацію Балашова, заявивши, що його дії були навмисними.

Gdzie kończy się sportowa rywalizacja, a zaczyna przemoc?

We Wrocławiu doszło do bulwersującego incydentu podczas meczu amatorskiej Pro Ligi. We wtorek, 12 maja 2026 roku, w spotkaniu ZF Group z FC Legionnaires

20-letni zawodnik ukraińskiej drużyny miał brutalnie zaatakować… pic.twitter.com/acCBrjjnPD — Agenda 2030 (@_AGENDA_2030) May 15, 2026

Також клуб «Легіонери» попередили, що у разі повторних інцидентів може бути дискваліфікована вся команда. Організатори заявили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами для з’ясування всіх обставин.

Команда «Легіонери», де виступають переважно українці, висловила співчуття постраждалому футболісту та заявила, що намагалася зв’язатися з його родиною для надання допомоги, однак безуспішно. Також клуб повідомив про вихід зі змагань через хвилю негативу, погроз і хейту, спрямованих на гравців та їхні родини.

У своїй заяві «Легіонери» наголосили, що засуджують будь-які прояви агресії та закликали не політизувати ситуацію, а дочекатися офіційного з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, під час веломарафону «Львівська сотка», який відбувся на Львівщині у неділю, 3 травня, за порушення дискваліфікували двох учасників. Серед порушників виявився ексвіцепрезидент Львівської обласної федерації велоспорту 61-річний Василь Ільків, який долав дистанцію, тримаючись за автомобіль технічної підтримки змагань.