Василь Ільків долав дистанцію, тримаючись рукою за автомобіль технічної підтримки

Під час веломарафону «Львівська сотка», який відбувся на Львівщині у неділю, 3 травня, за порушення дискваліфікували двох учасників. Серед порушників виявився ексвіцепрезидент Львівської обласної федерації велоспорту 61-річний Василь Ільків, який долав дистанцію, тримаючись за автомобіль технічної підтримки змагань.

Про дискваліфікованих учасників повідомляється на сайті веломарафону «Львівська сотка».

«Гонщик номер 1012 Гайовий Гамлет, який створив прискорення та кросінг в щільній групі спортсменів, призвів до падіння та травми учасників змагань – дискваліфікується на цих змаганнях та не допускається на змагання LBC до кінця 2026 року», – йдеться в повідомленні.

Іншим порушником виявився учасник з номером «1901» Василь Ільків. «Дискваліфікований за неодноразове тримання за автомобіль технічної підтримки», – зазначили організатори.

Сам Василь Ільків розповів ZAXID.NET, що вважає дискваліфікацію справедливою.

«Старий вже, на пенсії», – прокоментував Василь Ільків. З його слів, він не розрахував свої сили, зголосившись до участі у змаганнях.

Зазначимо, 61-річний Василь Ільків – львівський підприємець, президент спортивно-оздоровчого клубу «Інтерспорт» та ексвіцепрезидент Львівської обласної федерації велоспорту. У 2019 році був першим заступником голови Громадської ради при Львівській ОДА як представник організації роботодавців «Об'єднання роботодавців «Добробут». Був членом партій «Фронт змін», «Батьківщина, а з 2021 року – головою Львівської міської організації політичної партії «Сила і честь».

Водія технічного автомобіля BMW, за який тримався Василь Ільків, також відсторонили від участі у змаганнях до кінця року.

Нагадаємо, у неділю, 3 травня, на Львівщині відбувся традиційний веломарафон «Львівська сотка», який об'єднав кілька сотень учасників задля популяризації спорту та збору коштів для ЗСУ.