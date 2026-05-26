Це був перший забіг формату Backyard Ultra в Україні

Минулими вихідними в селі Корчин Стрийського району Львівщини відбулися перші в Україні трейлові змагання у форматі Backyard Ultra – Mala Richka Backyard Style. Переможцем став львів’янин Володимир Ханас, який пробіг 31 коло (173,6 км) за 29 годин без перепочинку на сон. Про це ZAXID.NET повідомили організатори.

Що таке Backyard Ultra

Це формат бігових змагань, де учасники долають петлю щогодини. Той, хто залишається на трасі останнім, стає переможцем. Змагання тривають доти, доки є хоча б двоє учасників.

Традиційна довжина петлі Backyard Ultra становить 6,706 км, проте на Львівщині довжина маршруту становила 5,6 км з набором висоти 205 м, через що подія отримала назву Backyard Style.

Трейловий ультрамарафон організували Novak Trail Team та кемпінг «Мала річка».

Хто змагався

У змаганнях в Карпатах взяли участь 53 бігунів з 18 різних клубів України. Загалом забіг тривав 29 годин без зупинки навіть уночі.

Переможцем серед чоловіків став львів’янин Володимир Ханас, який пробіг 31 коло – 173,6 км. Володимир Ханас – майстер спорту з легкої атлетики, чемпіон України з 12- і 24-годинного бігу. Також він встановив рекорд України з бігу спиною, пробігши в такому положенні 45 км.

Володимир Ханас пробіг 31 коло, бігти довелося також уночі (фото Артура Засадного)

Серед жінок переможницею стала бігунка Тетяна Давиденко, яка пробігла 17 кіл – 95,2 км.

Також участь в ультра забігу взяв офіцер бригади тактичної авіації ПК «Захід» Андрій Камінський – після того, як пробіг 29 кіл – 162,5 км – він повернувся на службу. А найстаршим учасником Mala Richka Backyard Style став 58-річний Олег Стефанишин, який пробіг 20 кіл або 112 км.

За підсумками змагань сімох учасників запросили до участі у складі команди України в командному чемпіонаті світу Backyard Ultra, що цьогоріч пройде в Польщі.

Організатори планують провести Mala Richka Backyard Style у 2027 році і сподіваються, що подія стане щорічною.